Во Владивостоке в первый день ВЭФ пройдет "День сокола"

Как сообщают организаторы, его посвятят сохранению популяции соколиных

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Первый международный форум "День сокола", направленный на решение проблемы сокращения популяции соколиных, состоится в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщается на официальном сайте ВЭФ.

"Одна из ключевых задач мероприятия - принятие рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета странами ареала вида. Документ определит важнейшие векторы работы, направленной на сохранение и приумножение популяции редкого пернатого хищника, численность которого сокращается вследствие потери, деградации и фрагментации мест обитания, истощения кормовой базы, браконьерства, нелегального оборота птиц", - говорится на официальном сайте форума "День сокола".

Форум "День сокола" проводится по поручению правительства РФ. Его оргкомитет возглавила замглавы кабмина Виктория Абрамченко. В рамках форума запланировано пять сессий о сохранении и использовании птиц семейства соколиных. Их участники в том числе обсудят успешные практики разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов.

Ранее в пресс-службе Фонда Росконгресс сообщали, что в рамках "Дня сокола" состоится аукцион с участием представителей Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта - стран, где популярна соколиная охота. Проведение аукциона должно показать участникам и гостям форума преимущества легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, покупке и продаже соколов, привлечь внимание мировой общественности к вопросу сохранения редких видов соколиных птиц.

В качестве лотов аукциона будут выставлены особи кречетов, балобанов, сапсанов, которые были выведены в российских питомниках. Значительную часть вырученных в ходе аукциона средств планируется направить на поддержку программы восстановления популяции.

Другие мероприятия

В первый день ВЭФ также состоится форум креативного бизнеса, участники которого обсудят взаимодействие арт-рынка и отраслевого бизнеса на Дальнем Востоке, подготовку кадров для этого направления, реализацию международных проектов, региональные инициативы, презентацию городов через их уникальные особенности и фестивали. Отдельная сессия форума будет посвящена поддержке и развитию русского языка, языков и культуры коренных народов России в цифровом пространстве.

Еще одним мероприятием стартового дня станет международная научно-практическая конференция "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир", посвященная истории и политике колониального периода, вопросам преодоления колониального наследия и проблеме деколонизации культуры и науки в странах Востока.

В рамках основной программы ВЭФ запланирована дискуссия раздела, посвященная цифровым инструментам продвижения российских образовательных и научных технологий на внешних рынках. Ее участники будут обсуждать международную платформу научно-технического сотрудничества и межвузовского взаимодействия, то, как она может помочь развитию связей между российскими образовательными и научными организациями и зарубежными партнерами. На ней расскажут, какие возможности представляют для отбора кандидатов на обучение в России в рамках квоты и последующей поддержки при внедрении грантовой системы.

Участие Владимира Путина в ВЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в работе ВЭФ 11-12 сентября. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин традиционно выступит на пленарной сессии форума, запланирован и ряд других мероприятий. В их числе - отдельная встреча с модераторами сессий ВЭФ. Кроме того, президент ознакомится с презентацией результатов развития Дальнего Востока, по ВКС примет участие в запуске новых производств, проведет совещание по положению дел и поддержке городов региона. В программе главы государства и рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Восточный экономический форум

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.