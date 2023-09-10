На ВЭФ открывается выставка "Улица Дальнего Востока"

На ней регионы ДФО представят свои достижения и перспективные проекты

ТАСС, 10 сентября. Регионы Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) открывают на острове Русском во Владивостоке традиционную выставку достижений и перспективных проектов "Улица Дальнего Востока", сообщили ТАСС в правительствах субъектов. В павильонах выставки гости смогут почувствовать себя пилотами самолета Су-57, поучаствовать в соколином аукционе, познакомиться с экономическим и туристическим потенциалом макрорегиона.

Камчатский край представит на выставке "Дом сокола" - павильон с живыми птицами и мультимедийным оборудованием. В нем состоится первый соколиный аукцион от Фонда Росконгресс и соколиного центра "Камчатка" при поддержке "Российского аукционного дома". По словам губернатора Владимира Солодова, белые кречеты очень востребованы в арабском мире, что в прошлые годы приводило к браконьерству. Сейчас власти замещают этот спрос легальными птицами, которые выращены в центре реинтродукции на Камчатке и при покупке которых не нарушается целостность природы.

Концепция павильона Приморского края в этом году звучит как "Приморье - важное звено нового пути". В тематическом пространстве "Транспорт и логистика" на панорамном экране вращается Земля в космосе. Датчики перед экраном распознают человека, и картинка космоса на экране сменится Дальним Востоком. Далее зритель увидит стилизованную логистическую карту Приморского края. На ней можно выбрать объекты, о которых раскроется подробная информация - тексты, графика, анимация.

Посетители выставочного павильона Еврейской автономной области (ЕАО) ознакомятся с уникальными национальными чертами, природными красотами и инвестиционным потенциалом региона. Здесь экскурсию для гостей проведет робот, который расскажет об истории, традициях и уникальности автономии. Впечатление дополнят видеоролики о крупнейших предприятиях ЕАО, которые будут демонстрировать на большом экране.

Экспозиция Бурятии называется "Байкал. Бурятия - живой репортаж". В павильоне республики можно будет ознакомиться с туристическими маршрутами, с круизом по озеру Байкал, узнать многое о буддизме и о национальных парках рядом с озером. Здесь же будет представлена галерея народно-художественных промыслов Бурятии, одна из компаний покажет коллекцию изделий из нефрита, посвященную 100-летию Бурятии - в этом году республика отмечает юбилей. Также в павильоне все желающие смогут пройти консультацию врачей Центра восточной медицины.

Северное сияние и виртуальная кабина самолета

Якутия на "Улице Дальнего Востока" представит инвестиционные проекты и эксклюзивные туристические продукты. Экспозиция разделена на тематические зоны - основной павильон, зона презентации брендов Якутии, сцена, зона презентации работы республики по поддержке специальной военной операции. Экспозиция выполнена с использованием национальных элементов, северного сияния и урасы - традиционного жилища народа саха. Интерьер павильона представят в виде Царства вечной мерзлоты - одного из ключевых брендов Якутии.

Внутренняя выставочная экспозиция основного здания павильона Хабаровского края акцентирует внимание на темах экономического, промышленного и туристического развития региона. Здесь гости смогут виртуально побывать в самолете Су-57, полюбоваться туристическими достопримечательностями края, а также заглянуть в ближайшее будущее Хабаровска в зоне "Мастер-план". Павильон Хабаровского края, который представлял регион в прошлые годы, модернизировали - теперь это многофункциональный трансформируемый многолетний комплекс площадью 550 кв. м.

Первый этаж павильона Амурской области посвящен истории БАМа - в честь 50-летия с начала его строительства. В павильоне можно познакомиться с историей города Тынды, узнать о строительстве Байкало-Амурской магистрали. В павильоне разместят макет купе в натуральную величину. Также здесь расскажут о дружбе Амурской области с Китаем.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.