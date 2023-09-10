В Геленджике вручили повестки в военкомат двум наблюдателям

Как сообщили в военном комиссариате города, молодые люди ранее уклонились от явки

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Два наблюдателя получили в Геленджике повестки в военкомат на избирательных участках города-курорта, поскольку ранее молодые люди уклонились от явки туда для уточнения персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) города-курорта Геленджика со ссылкой на военного комиссара Сергея Козлова.

"В четверг двум гражданам Геленджика была направлена повестка явиться в военкомат для уточнения персональных данных. Оба гражданина являются безработными, потому уточнить их данные через организации не представляется возможным. Один из них отказался получить повестку, вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения и повестки прибыть в военкомат вручили лично", - говорится в сообщении со ссылкой на военкома города.

Козлов пояснил, что уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. По его словам, если бы в пятницу граждане явились в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии. "Какие-то журналисты звонили в дежурную военкомата, где им совершенно правильно ответили, что никакой мобилизационной кампании в зону СВО не ведется", - отметил он, добавив, что такие повестки жителям Геленджика раздаются ежедневно.

О вручении повесток наблюдателям в своем Telegram-канале сообщил депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов. Он опубликовал фотографии повесток, в которых упомянутым в них было поручено явиться в военкомат явиться в военкомат для уточнения личных данных и получения мобилизационного предписания.