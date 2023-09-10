ДВФУ запустил новую магистерскую программу по морской микробиологии

Как сообщили в университете, студентов максимально погрузят в проекты

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Институт Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ИМО ДВФУ) запустил новую магистерскую программу "Морская микробиология". Учащиеся будут максимально вовлечены в проекты института, связанные с аквакультурой, сообщил ТАСС директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

"Это одна из пяти программ в университете, которую мы отобрали для пилотного тестирования новой системы дистанционного обучения Teachbase. Это практико-ориентированная магистратура, где ребята будут максимально погружены в проекты института, в том числе по аквакультуре. Мы наполнили программу самыми современными научными и образовательными технологиями", - сказал Винников.

Так, помимо классических методов микробного анализа, студенты освоят новейшие подходы промышленной, медицинской и экологической микробиологии, комплексного исследования таксономического состава и метаболических функций различных микробных сообществ. Винников привел в пример совместный проект с компанией "Бионт-К", в рамках которого разрабатываются решения в области морских биотехнологий и выращивания объектов марикультуры.

"Эта научно-исследовательская работа выполняется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" совместно с индустриальными партнерами Института Мирового океана ДВФУ. Основная задача - увеличить качественные характеристики актуальных и потенциальных объектов аквакультуры в Приморском крае. В индустрии существует запрос на разработку методов молекулярной диагностики различных пород дальневосточного трепанга, на разработку эффективных кормов и пробиотиков, повышающих выживаемость особей этого ценного гидробионта", - рассказал собеседник агентства, отметив, что после того, как началась эта работа, появились и другие коммерческие компании аквакультурного и рыбодобывающего профиля, которые заинтересовались исследованиями и разработками ДВФУ.

Еще две новые образовательные программы Института Мирового океана ДВФУ, по словам Винникова, сейчас проходят лицензирование - это специалитет "Фундаментальная и прикладная биология" и магистратура "Водные биоресурсы и аквакультура", запущенная совместно с ТИНРО (Владивосток). "Эти программы значительно расширят квалификацию и востребованность наших будущих выпускников. Их содержание отвечает современным вызовам российской экономики и в первую очередь способствует развитию Дальнего Востока", - пояснил собеседник агентства.

Вопросы и проблемы исследования и освоения океана, а также подготовки специалистов для этой работы будут обсуждаться, в частности, на сессиях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.