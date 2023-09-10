В рамках ВЭФ на выставке "Улица Дальнего Востока" открылся павильон "Дом сокола"

Посетители смогут понаблюдать показательную соколиную охоту

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Павильон "Дом сокола" открылся на выставке "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Как рассказала ТАСС в павильоне директор департамента госполитики и регулирования особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Макарова, в течение следующий трех дней, при хорошей погоде, гости выставки смогут понаблюдать показательную соколиную охоту.

"Конечно, ключевое место здесь занимают живые соколы. Такого еще ВЭФ не видел никогда. На протяжении нескольких дней люди могут прийти, их увидеть, узнать об их повадках и ознакомиться с нашей мультимедийной экспозицией, которая рассказывает об этом редком виде. На площадке рядом с "Домом сокола" планируются показательные выступления с запуском птиц, но все будет зависеть от погоды", - рассказала Макарова.

По словам одной из сокольничих Александры Сепко, все соколы в павильоне одеты в закрывающие глаза клобуки. Это нужно, чтобы птица не испытывала лишнего стресса от наблюдения множества людей. Это же позволяет соколу сразу концентрироваться на добыче, когда клобук снимают.

"Ему год и три месяца, - рассказывает Спеко про птицу на своей руке, - тренируется он на протяжении всей своей жизни с переменными этапами, потому что у них есть период отдыха, линька. Этот родился и вырос уже в соколином центре на Камчатке. Там мы сами выращиваем птенцов".

VIII ВЭФ будет проходить во Владивостоке до 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.