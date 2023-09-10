Первое в истории Дальнего Востока первенство по керлингу планируют провести в 2024 году

Во Владивостоке для этого возведут ледовую арену, которая предназначена для круглогодичных тренировок и соревнований международного уровня

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Первые дальневосточные соревнования по керлингу планируется провести в 2024 году, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Во Владивостоке возводится ледовая арена для керлинга, которая предназначена для круглогодичных тренировочных занятий и соревнований международного уровня, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Техническая готовность объекта - около 80%, завершить работы планируется в текущем году. Безусловно, при наличии специализированного спортивного комплекса мы планируем тренировать сборную команду региона. В 2024 году планируется участие в матчевых встречах сборной России и Китая по керлингу на колясках, планируется провести первенство Дальневосточного федерального округа (ДФО)", - рассказал Кузнецов.

Одной из тем обсуждения в рамках деловой программы ВЭФ станет развитие спорта в ДФО. Об этом будут говорить на сессии "Спортивный Дальний" 12 сентября.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.