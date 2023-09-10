Эксперты России и АТР приняли участие в конференции ВЭФ, посвященной проблеме колониализма

Представители научно-образовательных учреждений обсудят влияние колониализма на межэтнические отношения и экономическую ситуацию, а также проблемы неоколониализма

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Эксперты из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона участвуют в конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир", которая открылась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На ней обсуждается влияние колониализма на межэтнические отношения и экономическую ситуацию, а также проблемы неоколониализма, сообщает корреспондент ТАСС.

"ДВФУ как крупнейший в России центр по взаимодействию с Азией поможет сформировать научную базу для дальнейших исследований по теме. Уверен, что совместное изучение истории колониализма в странах АТР позволит нам укрепить и расширить сотрудничество с дружественными государствами", - сообщил ТАСС ректор ДВФУ Борис Коробец.

В конференции участвуют свыше 40 представителей научно-образовательных учреждений Китая, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Индии. Эксперты ДВФУ посвятили свои доклады истории колониализма в Республике Корея, постколониальному дискурсу и преодолению евроцентризма на примере Китая, Индии и России, проблеме универсальности и самобытности китайской модели развития, а также теме эрозии западного дискурса о модернизации. Среди ключевых вопросов для обсуждения на конференции: влияние колониальной политики западных стран на развитие государств Азии и Африки, колониализм в исторической памяти, история и национальная специфика антиколониальных движений. Эксперты также обсудят влияние колониализма на межэтнические отношения и национальное единство, на текущую экономическую ситуацию, а также проблемы неоколониализма и борьбы с западным неоколониальным дискурсом.

Коробец отметил, что колониальная эпоха и ее наследие оставили болезненный след в исторической памяти государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а неоколониализм продолжает нести последствия для всего мира. Мероприятие организовано ДВФУ совместно с Российским историческим обществом и Российской академией наук.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.