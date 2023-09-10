В Хабаровском крае в 2023-2025 годах построят восемь школ

Это позволит создать в регионе свыше 6,9 тыс. дополнительных мест

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство новых школ в Хабаровском крае позволит создать свыше 6,9 тыс. дополнительных мест в 2023-2025 годах. Об этом сообщил ТАСС представитель министерства образования и науки региона перед сессией "Образование как путь к самореализации: потребности будущего" на Восточном экономическом форуме.

В ходе этой сессии и других, объединенных темой "Образование и воспитание как основа независимости", будут обсуждаться вопросы образования и практик воспитания в школах и вузах, способных сформировать гармонично развитую личность и привить чувства патриотизма.

"В 2023-2025 годах планируется строительство восьми школ на 6 950 мест", - сказали в министерстве.

В этом году будет сдана пристройка к школе №1 в городе Вяземском на 250 мест, введут школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Строитель в Хабаровске и школу на такое же количество мест по улице Демьяна Бедного в региональной столице. На 2024 год, сказал представитель министерства, запланирована сдача школы на 550 мест в рабочем поселке Корфовский, учреждения на столько же мест в Комсомольске-на-Амуре и большую школу, рассчитанную на 2,1 тыс. детей, в микрорайоне Ореховая Сопка в Хабаровске. Также в будущем году откроет двери образовательное учреждение на 800 мест в рабочем поселке Чегдомын. На 2025 год, по информации министерства, планируется реконструкция школы №38 в Комсомольске-на-Амуре на 500 мест, что позволит увеличить количество обучающихся в ней детей.

Всего в крае 811 организаций системы образования, в том числе 375 школ. Ранее в министерстве агентству сообщали, что к началу нового учебного года текущий и капитальный ремонты проводились в 258 учреждениях, на что направлено почти 200 млн рублей. За счет целевых субсидий из краевого бюджета по госпрограммам обновлялась 61 школа, на что выделили 102,6 млн рублей. В учреждениях шла модернизация систем пожарной и антитеррористической защищенности, обновлялись крыши и спортивные залы, приобреталось оборудование для пищеблоков и другое.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.