В школах Хабаровского края появились советники по воспитанию

Как сообщила министр образования и науки края Виктория Хлебникова, должность ввели уже в 230 общеобразовательных организациях, а с января 2024 года введут еще в 76

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась с начала нового учебного года в 230 школах Хабаровского края. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки края Виктория Хлебникова, комментируя вопросы, которые будут обсуждаться на сессии "Образование как путь к самореализации: потребности будущего" на Восточном экономическом форуме.

"С 1 сентября 2023 года за счет средств федеральной субсидии в 230 общеобразовательных организациях вводится должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эта работа поэтапная. Сегодня это первый этап", - сказала Хлебникова. С января 2024 года такие должности будут введены еще в 76 общеобразовательных организациях, добавила спикер.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах 10 пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. В 2022 году такие ставки за счет краевого бюджета ввели во всех профессиональных образовательных организациях.

Министр уточнила, что с этого учебного года вступает в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт, который призван обеспечить единство учебной и воспитательной деятельности, а также создание благоприятных условий воспитания и обучения. Сформирована модель управления воспитательной системой, в которой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях ключевая роль отводится штабам воспитательной работы. Начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев ранее сообщал, что перед советниками по воспитанию стоит важная задача - рассказывать подрастающему поколению о достижениях России, ее возможностях и традициях, воспитывать в учениках гордость за страну, формировать желание трудиться и развиваться для служения Отечеству.

В ходе сессии "Образование как путь к самореализации: потребности будущего" и других, объединенных темой "Образование и воспитание как основа независимости", будут обсуждаться вопросы образования и практик воспитания в школах и вузах, способных сформировать гармонично развитую личность и привить чувства патриотизма

.VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.