Россияне назвали самые дорогие для жизни города-миллионники

Ими стали Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфа, говорится в результатах исследования сервиса Superjob

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самыми дорогими для жизни городами-миллионниками россияне считают Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфу. В большинстве случаев жители этих мегаполисов говорят о дорогой недвижимости, следует из результатов опроса сервиса Superjob (имеются в распоряжении ТАСС).

"Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году вновь (как и в 2021-2022 годах) является Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О высоких ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения", - говорится в результатах опроса. В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). Замыкает рейтинг Воронеж (36%), Омск (35%) и Челябинск (25%).

В большинстве мегаполисов самым "неподъемным" приобретением респонденты назвали недвижимость. Также жители считают дорогими продукты питания, стоимость жилищно-коммунальных услуг, проезд на общественном транспорте и товары народного потребления (одежду, обувь, технику и др.).

Опрос проводился с 5 июня по 7 сентября среди жителей российских городов-миллионников. Размер выборки: 10 тыс. респондентов - по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников.