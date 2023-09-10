Эксперты: для сохранения популяции соколиных на востоке России нужны неотложные меры

В Росзаповедцентре сообщили, что Чукотская и Камчатская популяции соколиных сокращается из-за браконьерства

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября /ТАСС/. Чукотская и Камчатская популяции соколиных сокращается из-за браконьерства и для их сохранения нужно принять неотложные меры, сообщили ТАСС в Росзаповедцентре.

Международный форум "День сокола" впервые проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его участники в том числе обсуждают успешные практики разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов. Одна из ключевых задач мероприятия - принятие рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета странами ареала вида.

"Численность кречета на большей части гнездового ареала стабильна, однако ряд популяций (Чукотская и Камчатская) в результате браконьерского отлова сокращаются и в первую очередь нуждаются в принятии неотложных мер", - сообщили в Росзаповедцентре.

Основной причиной сокращения соколиных является их браконьерский отлов для вывоза за границу, где этих птиц используют для охоты. Для сохранения популяции принимают различные меры, одна из которых - разведение этих птиц в специализированных питомниках.

В России создано более 20 питомников, которые занимаются разведением соколов. Благодаря выпуску в природу выведенных в них птиц, в частности, началось восстановление исчезающей популяции сапсана в центре европейской части России. Эта практика положительно повлияла и на популяцию балобана в Алтае-Саянском регионе, где численность этих птиц сократилась из-за браконьеров.

Центр на Камчатке

В 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина на Камчатке началось создание международного центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. Год назад была создана первая очередь центра, с сотрудниками которого встречался глава государства.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, птицы в питомнике уже дают потомство. В прошлом году там получили первое потомство - пять кречетов, а с начала этого года на свет появились еще 17 особей.

В правительстве Камчатского края отметили, что, помимо сохранения популяции птиц, в центре намерены создать команду сокольничих для участия в международных соревнованиях по соколиной охоте. В дальнейшем уже на базе камчатского центра планируется проведение соревнований по соколиному спорту, фестивалей, конкурсов и выставок международного уровня.

Гибель от электротока

Помимо браконьерства, урон популяции соколиных наносят линии электропередачи. Чтобы предотвратить гибель птиц на проводах, в Хакасии с 2021 года ЛЭП оснащают птицезащитными устройствами - уже установлено почти 5 тыс. таких устройств.

"[В Калмыкии от ударов электротоком] наиболее массово гибнут черные коршуны и обыкновенная пустельга, из редких краснокнижных птиц - степные орлы. <...> Массовая гибель от электропоражения на ЛЭП - одна из основных причин сокращения численности редких видов хищных птиц в степном регионе, в полупустынях и сухих степях которого опоры ЛЭП являются единственными местами, где пернатые могут выследить свою добычу или отдохнуть", - отметил директор заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев.

По его словам, орнитологи давно обращают внимание на эту проблему, однако собственники ЛЭП не везде придают ей значения. Как результат, численность птицезащитных устройств на устаревших опорах линий электропередачи в Калмыкии крайне мала в сравнении с другими регионами Юга России.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.