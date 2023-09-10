Из Приморья в Москву стартует поезд здоровья "Вместе против диабета"

Медики посетят 37 населенных пунктов

ТАСС, 10 сентября. Поезд здоровья "Вместе против диабета" в рамках всероссийской информационно-просветительской акции стартует из Владивостока в Москву, сообщили в Минздраве Приморского края.

"Поезд "Вместе против диабета" отправляется из Владивостока. Сегодня, 10 сентября, с 10:00 до 14:00 (с 03:00 мск до 07:00 мск - прим. ТАСС) на привокзальной площади аэроэкспресса во Владивостоке организован прием граждан и проведение медицинских осмотров. При себе необходимо иметь только паспорт. <…> В 17:30 (10:30 мск - прим. ТАСС) поезд отправится в Москву, останавливаясь на станциях других городов", - говорится в сообщении.

Местные жители смогут получить консультации врача-терапевта, эндокринолога, кардиолога и гастроэнтеролога, сдать анализ крови, пройти исследования щитовидной железы, ЭКГ и УЗИ. За 66 дней врачи посетят 37 населенных пунктов, расположенных в 30 субъектах Российской Федерации. Завершится акция в Москве 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом.

Отмечается, что во Владивостоке, помимо врачебного приема на центральной площади города, пройдут спортивные мероприятия, флешмоб, соревнования, уроки скандинавской ходьбы, а также экскурсия приглашенных гостей по вагонам поезда здоровья.