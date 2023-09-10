Японские компании разрывают контракты с продюсерским агентством из-за секс-скандала

Речь о производителе напитков Kirin Holdings, конкуренте корпорации Asahi Group Holdings, а также главном авиаперевозчике страны Japan Airlines

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Японские корпорации разрывают рекламные контракты из-за сексуального скандала с основателем ведущего в стране продюсерского агентства Johnny's Джонни Китагавы, которого обвинили в эксплуатации своих многочисленных подопечных.

Производитель напитков и одной из самых популярных марок пива в Kirin Holdings заявил, что не будет выпускать новые рекламные материалы с исполнителями, имеющими контракты с агентством Johnny's, и не будет иметь с ним дела, пока не будут приняты конкретные меры для компенсации вреда пострадавшим.

Один из главных конкурентов компании Asahi Group Holdings, в рекламе которых используются образы 23 знаменитостей, работающих с Johnny's, также оказался от создания новых материалов и заявил, что не будет продлевать имеющиеся контракты.

Останавливает рекламные кампании с участием знаменитостей из Johnny's и один из главных авиаперевозчиков Japan Airlines. По данным газеты Nikkei, рассматривают возможность разорвать контракты страховой гигант Tokio Marine, а телеканал NHK сообщил, что аналогичный шаг может предпринять другой страховщик - Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance.

Агентство Johnny's, основанное Китагавой, считается монополистом на японском рынке шоу-бизнеса. Под его началом в стране развивались самые популярные группы и исполнители. В начале года британская вещательная корпорация Би-би-си выпустила документальный фильм, где выпускники агентства Johnny's рассказали о сексуальных истязаниях, которым их подвергал глава компании в обмен на организацию успеха на сцене.