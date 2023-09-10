10 сентября, 03:02

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 22 градусов

Атмосферное давление в столице составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от 20 до 22 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 7 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация