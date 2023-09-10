Главы делегаций G20 посещают место кремации Махатмы Ганди

Представители стран Группы двадцати отдают дань памяти лидеру индийского национально-освободительного движения

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Главы делегаций стран Группы двадцати (G20) начали второй день саммита объединения с посещения мемориального комплекса "Радж Гхат" ("Царский спуск") на окраине Нью-Дели. Как сообщает корреспондент ТАСС, представители государств отдают дань памяти лидеру индийского национально-освободительного движения Махатме Ганди (1869 - 1948), тело которого кремировали на этом месте в соответствии с индусскими обычаями. Посещение мемориала гостями показывают индийские телеканалы в прямом эфире.

Название указывает на большое значение этой территории рядом с рекой Ямуна. Место кремации Ганди представляет собой черную мраморную платформу, установленную там, где был произведен обряд антьешти (ритуального сожжения).

Махатму Ганди убил 30 января 1948 года в Нью-Дели индусский фанатик Натхурам Годзе, член группировки "Хинду махасабха" ("Великое собрание индусов"). Радикалы не простили Махатме мирной проповеди, призывов к ненасилию и сотрудничеству индусов и мусульман. Особую ненависть экстремистов вызвали заявления Ганди, что он ценит Коран не меньше, чем книги Вед - священного писания индусов.

После кремации прах Ганди провезли по всей Индии и высыпали в воду в районе самой южной точки Индии в месте слияния Аравийского моря, Бенгальского залива и Индийского океана.

Теперь на месте кремации "отца нации" располагается целый комплекс - после Ганди на "Царском спуске" кремировали еще нескольких индийских политиков и выдающихся личностей. В их числе первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру (1889 - 1964), известная женщина-политик и премьер-министр Индира Ганди (1917 - 1984) и другие. Рядом расположен мемориальный музей Махатмы Ганди.