Лавров принял участие в возложении венков к мемориалу Махатмы Ганди

Гости церемонии получили в подарок традиционные индийские шарфы, сделанные из ткани "кхади"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с участниками саммита G20 принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели.

Лавров на саммите в Нью-Дели возглавляет российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина.

Согласно кадрам трансляции, участники церемонии выстроились по периметру мемориала, почтили молчанием память Ганди.

Все гости церемонии получили в подарок традиционные индийские шарфы, сделанные из ткани "кхади". Это ткань, известная с древности по всей Южной Азии. Ее вырабатывают вручную из натуральных материалов - прежде всего хлопка, иногда с добавлением шелка или шерсти. Эта ткань считается символом борьбы Ганди за независимость Индии. Он сам ткал такую ткань и призывал своих сторонников вручную ткать ее и носить одежду из этого грубого домотканого полотна, чтобы не покупать товары из фабричной английской ткани. Кхади, как и ручная прялка, на которой ткут нить для нее, стали символами гандизма и борьбы против британского владычества.

Память Махатмы Ганди

В Индии Ганди называют "отцом нации". Его день рождения - 2 октября - является государственным праздником, а во всем мире под эгидой ООН отмечается как Международный день ненасилия.

Ганди был убит в 1948 году, кремирован на берегу реки Ямуна в соответствии с традициями индуизма. Рядом с местом кремации был сооружен мемориал. В его центре расположен постамент из черного мрамора с фразой "Хе Рам, Хе Рам" ("О, Боже, Боже"). Считается, что это были последние слова Ганди.

Ганди относится к числу величайших мыслителей XX века, о его жизни и деятельности написаны сотни книг и сняты десятки фильмов.