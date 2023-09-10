На Камчатке "Зимний фестиваль "Берингия" увеличил заполняемость гостиниц зимой на 35%

Министр туризма региона Владимир Русанов сообщил, что мероприятие также дополнили гонкой вокруг вулканов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Расширение формата "Зимнего фестиваля "Берингия" на Камчатке позволило увеличить заполняемость гостиниц региона минувшей зимой на 35% или на 15-20 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

"Летом на Камчатке в высокий туристический сезон даже по высоким ценам забронировать место в гостинице почти невозможно. Зимой - противоположная ситуация, туристическая инфраструктура, которая летом загружена, зимой простаивает. Стояла задача выровнять, скомпенсировать это неравенство, и решено было упаковать традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия" в формат настоящего фестиваля с деловой программой - туристическим форумом. В качестве результата мы получили в этом году прирост по заполняемости гостиниц в 35% с января по март. Это примерно плюс 15-20 тыс. гостей", - рассказал Русанов.

Он добавил, что саму гонку "Берингия", которая проходила много лет, власти тоже дополнили гонкой "вокруг домашних вулканов" протяженностью 300 км, и на следующий год она уже получила статус всероссийского спортивного мероприятия. В следующем году также ожидается, что камчатский туристический форум, который в прошлый раз проходил как всероссийское мероприятие, станет международным.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" последние годы входит в большой региональный "Зимний фестиваль" наряду с деловым туристическим форумом, фестивалем зимних видов спорта и другими мероприятиями.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.