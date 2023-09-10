Минприроды анонсировало создание ООПТ "Сокол" на Камчатке

На этой территории будет изучаться и восстанавливаться сокол

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке анонсировало создание особой охраняемой природной территории (ООПТ) "Сокол" на Камчатке, где будет изучаться и восстанавливаться популяция одноименной краснокнижной хищной птицы.

"Подготовим по окончании нашего Дня сокола перечень поручений и передадим в администрацию президента, в том числе там будет поручение о создании особо охраняемой природной территории на территории Камчатского края, <...> где действительно с точки зрения науки, среды обитания, ареала, будет изучаться и восстанавливаться сокол", - рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Макарова, модерирующая сессию по Дню сокола на ВЭФ.

Помимо этого, Макарова озвучила идею по проведению мероприятия в соколином центре Камчатки, посвященному редкой птице. "Я думаю, что нужно <...> собрать научных сотрудников наших заповедников, национальных парков, заказников, придумать программу и провести такую научно-практическую конференцию, в том числе посмотреть на деле, что из себя представляет эта птица, в том числе <...> выращенная в центре. Пригласить наших коллег из субъектов, которые активно над этим работают. Давайте подумаем, мне кажется, это тоже как предмет для еще одного поручения президента", - предложила Макарова.

Ранее на выставке ВЭФ "Улица Дальнего Востока" открылся павильон "Дом сокола". Как рассказала ТАСС Макарова, в течение следующий трех дней при удачной погоде гости выставки смогут увидеть показательную соколиную охоту.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.