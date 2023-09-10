10 сентября, 05:47
Восточный экономический форум

Абрамченко поприветствовала участников международного форума "День сокола"

По словам вице-премьера, плодотворный диалог профессионалов на мероприятии послужит сохранению популяции этих птиц

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поприветствовала участников международного форума "День сокола", который проходит во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума, и выразила надежду, что диалог специалистов послужит на благо этого вида хищных птиц.

"Представители органов власти, бизнеса, ученые, эксперты, зарубежные гости [собрались], чтобы обсудить вопросы, связанные с сохранением популяции соколов. Я очень надеюсь, что этот диалог профессионалов в разных сферах будет плодотворным и послужит на благо уникальных хищников. Соколы - национальное достояние нашей страны, на протяжении столетий они были верными друзьями и помощниками человека", - говорится в сообщении, зачитанном на форуме.

Как напомнила вице-премьер, в настоящее время традиции соколиной охоты бережно сохраняются в разных регионах России и многих других странах. Абрамченко пожелала участникам международного форума "День сокола" успехов, плодотворной работы и принятия эффективных решений.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаВосточный экономический форум
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