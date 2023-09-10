Турпоток в Якутию в 2024 году может достигнуть 500 тыс. человек

Директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов сообщил, что в республике также заработала система учета достопримечательностей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Якутию в 2024 году может составить 500 тыс. человек, сообщил ТАСС генеральный директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов.

"Мы надеемся достигнуть показателя в 500 тыс. туристов к концу следующего года. В этом году мы планируем принять 350 тыс. туристов, согласно данным Росстата, это рекордный показатель за всю истории турпотока в республику", - сказал Громов.

В ходе деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) будут обсуждаться вопросы развития туризма на Дальнем Востоке, меры поддержки и стимулы для увеличения туристического потока.

Развитие туризма в республике

В регионе, по словам Громова, фиксируются рекордные показатели по входящему потоку в аэропортах, железнодорожных вокзалах, а также по автомобильному сообщению. Такие условия могут стать стимулом для дальнейшего развития туризма в регионе.

"10 лет назад на вопрос о действующих турмаршрутах в Якутии мы не задумываясь ответили бы: пешие походы, скалолазание, сплавы, что не подходит для каждого. Сейчас туризм становится более массовым, появляются предложения, по которым даже неподготовленные люди могут получить впечатления. Во многих районах появляются ретрит-туры (от англ. retreat - уединение - прим. ТАСС), когда собирается клуб по интересам, выезжает и занимается кто йогой, кто рисует, оздоравливается", - отметил он.

Директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга напомнил, что в регионе в этом году заработала система учета достопримечательностей, в единый реестр вошли музеи, памятники, объекты культурного наследия, природные памятники и точки притяжения. Уже зафиксировали 365 достопримечательностей, при этом работа по их систематизации продолжается.

Туризм - приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии. В республике реализуется около 250 турпродуктов, и их количество стабильно растет. Самыми популярными являются национальный парк "Ленские столбы", Полюс холода в Оймяконе, круизы по реке Лене, в том числе арктические, пешеходные туры по горным перевалам, рыбалка, сплавы, событийные мероприятия. Одномоментно за сутки в коллективных средствах размещения в Якутии могут принять более 6 тыс. человек.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.