В ДВФУ открылся центр подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

Центр проведет информационную кампанию на территории Камчатки, Магаданской области, Приморья, Сахалина и Чукотского автономного округа

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие центра подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи состоялось в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Для участия в крупнейшем молодежном событии следующего года здесь подготовят почти 100 добровольцев, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"По своему опыту знаю, что Всемирный фестиваль молодежи - это незабываемые эмоции и впечатления, миллион знакомств, улыбки и люди со всего мира. Я счастлив, что мы прикасаемся к этому большому всемирному празднику. Команда ДВФУ заслуженно признана сильнейшим центром подготовки волонтеров на Дальнем Востоке России, для нас честь стать частью команды страны в организации этого события. Наши студенты и молодые ребята всего Дальнего Востока уже отличились своим трудом на федеральных и международных событиях самого высокого уровня", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, которого процитировали в пресс-службе.

Центр привлечения и подготовки волонтеров ДВФУ проведет информационную кампанию на территории Камчатки, Магаданской области, Приморья, Сахалина и Чукотского автономного округа. Специалисты выберут и подготовят 92 добровольца, которые в период с 1 по 7 марта 2024 года будут работать в образовательном центре "Сириус" в Краснодарском крае в качестве волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. ДВФУ выступит одной из 27 площадок отбора и обучения добровольцев на самое масштабное молодежное событие 2024 года. Он стал единственным в Дальневосточном федеральном округе вузом - победителем всероссийского конкурса на право привлекать и готовить волонтеров для этого события. Всего заявку на конкурс подали 474 организации из 86 регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Центр подготовки волонтеров в ДВФУ действует более 10 лет. В нем и других волонтерских организациях университета состоит более 450 студентов, которые работают в событийном, социальном, патриотическом, спортивном и культурном направлениях. Волонтеры вуза за последний год стали участниками более 170 мероприятий регионального и федерального значения.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.