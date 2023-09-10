В ФАДН сообщили об интересе к изучению русского языка за пределами СНГ

В 2023 году в штаб-квартире ЮНЕСКО впервые провели празднование Дня русского языка, отметил руководитель агентства Игорь Баринов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Интерес к изучению русского языка сохраняется не только на территории стран СНГ, но и за ее пределами. Это говорит о заинтересованности многих стран мира в диалоге и сотрудничестве с Россией, рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Неподдельный интерес к изучению русского языка сохраняется и сохраняется даже за пространством СНГ. Так, в этом году благодаря совместной инициативе делегации РФ и стран СНГ 6 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО мы впервые провели празднование Дня русского языка. На мероприятии присутствовали представители многих арабских стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки - наглядно подтверждается заинтересованность представителей большей части государств мира в диалоге и сотрудничестве с Россией. И даже так называемые недружественные страны, когда разговариваешь не публично, а в кулуарах, всячески подчеркивают, что они надеются, что это временный период, <...> и в будущем взаимодействие с нашей страной вернется на достойный уровень", - сказал он на сессии "Единство в разнообразии: поддержка и развитие русского языка, языков и культуры коренных народов РФ в цифровом пространстве" Восточного экономического форума.

Баринов напомнил, что 2023 год провозглашен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения.

"Кроме этого, особый вклад в стимулирование поддержки интереса иностранных граждан в изучении русского языка может быть сделан благодаря планируемому открытию на базе Дома народов России многофункционального языкового центра. Ключевое направление центра - это курс русского языка как иностранного в онлайн- и офлайн-форматах. На первом этапе основной фокус работы планируется направить на подростков - детей трудовых мигрантов из стран СНГ, испытывающих трудности в общении на русском языке, и конечно, на их родителей", - добавил глава агентства. Он также считает, что в целом проект может быть востребован и во многих других странах, где так или иначе представлены интересы РФ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.