Во Владивостоке стартовала международная регата по академической гребле

В соревнованиях принимают участие команды из Китая, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Сербии и Кубы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Международная Владивостокская регата по академической гребле стартовала в рамках спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Однодневная регата началась, вечером станут известны имена победителей", - сказали в пресс-службе.

Второй год подряд международная регата проходит во время ВЭФ. В соревнованиях принимают участие команды из Китая, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Сербии и Кубы. Ведущие гребцы вышли на старт дистанции 500 метров.

Гости регаты могут попробовать себя в гребле-индор или сухой гребле, которые проводятся в помещениях на специальных тренажерах. Опытные тренеры проведут мастер-классы, после чего все желающие определят сильнейшего в соревнованиях любителей.

Одновременно в центре Владивостока начались соревнования на Кубок "Росконгресса" по парусному спорту в классе "Плату-25". На старт вышли профессиональные яхтсмены Дальнего Востока и экипажи из других регионов России. Формат парусных соревнований включает в себя короткие динамичные гонки.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.