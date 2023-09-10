Володин поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником

По словам председателя Госдумы, танкисты с честью исполняют свой воинский долг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Танковые войска вносят серьезный вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем танкиста.

"Поздравляю личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником. Основная ударная сила сухопутных войск, танковые подразделения вносят значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета нашей страны, укрепление обороноспособности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Володин отметил, что танкисты с честью исполняют свой воинский долг, самоотверженно служат Отечеству, эффективно решая самые сложные боевые задачи в ходе специальной военной операции, действуют грамотно и слаженно, проявляют мужество и героизм.

"Желаю крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего", - заключил председатель Госдумы.