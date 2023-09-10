В России началась акция "Поезд здоровья "Вместе против диабета"

Ее целью, в частности, является повышение осведомленности россиян о важности профилактических медицинских осмотров

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Минздрав России и ОАО "РЖД" запустили всероссийскую информационно-просветительскую акцию "Поезд здоровья "Вместе против диабета", передает корреспондент ТАСС.

Акция стартовала в воскресенье днем на железнодорожном вокзале во Владивостоке.

"Мы все идем к нашей общей цели - достижение ожидаемой продолжительности жизни. Здесь самое главное - обеспечение доступности качественной медицинской помощи. Проект, который сегодня отправляется в путь благодаря РЖД, действительно [обеспечивает] доступность и качество медицинской помощи для наших граждан в тех уголках нашей страны, где порой это может быть единственной возможностью на протяжении временного участка получить действительно качественную медицинскую помощь", - сказал на мероприятии первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

По его словам, через год-полтора показатель прохождения профилактических осмотров должен составить порядка 100 млн человек.

Цель акции - повысить осведомленность россиян о важности профилактических медицинских осмотров, факторах рисков хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета, популяризация ЗОЖ. В ходе нее специально назначенный поезд, оснащенный медицинским оборудованием, проследует по маршруту Владивосток - Москва с остановками в населенных пунктах.

На промежуточных остановках на железнодорожных вокзалах, а также в пути следования "Поезда здоровья" (в специально отведенных для этого купе) будут проводиться профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей. Также будут организованы мероприятия, направленные на повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.