Генпрокуратура представила на ВЭФ приложение для смартфонов

Его можно скачать в AppStore и Google Play

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ на своем стенде на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) представила ведомственное приложение. Как рассказал ТАСС представитель Генпрокуратуры РФ на стенде, его уже можно скачать в AppStore и Google Play.

"Сегодня мы представляем здесь приложение Генпрокуратуры России, которое в первую очередь заинтересует предпринимателей. Среди его сервисов есть возможность ознакомиться с единым реестром контрольно-надзорных мероприятий, предприниматель может найти свое предприятие и проверить, придет ли к нему какая-либо проверка в текущий период", - рассказал представитель стенда.

Также на отдельной вкладке у пользователя есть возможность составить обращение в прокуратуру как в свободном формате, так и по какой-то конкретной теме, например, по нарушению прав несовершеннолетних.

"Также, если приложению позволит определить вашу геолокацию, оно поможет найти ближайшую прокуратуру, а также в отдельном разделе будет выводить новости вашего региона от надзорного ведомства. Сегодня приложение доступно в AppStore и Google Play", - пояснил представитель стенда.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.