В Свердловской области ввели "подъемные" специалистам сельхозпредприятий в малых городах

На субсидию могут рассчитывать люди до 35 лет с высшим или средним профессиональным образованием, работающие в организациях АПК или крестьянско-фермерских хозяйствах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Свердловские власти утвердили выплату до 200 тыс. рублей "подъемных" молодым специалистам сельхозпредприятий в малых городах и поселках городского типа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил выплату "подъемных" молодым специалистам сельхозпредприятий в малых городах и поселках городского типа. Ранее на такую господдержку могли претендовать только жители сел и деревень. <…> Размер субсидии для молодого специалиста с высшим образованием составляет 200 тыс. рублей, со средним профессиональным образованием - 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На субсидию могут рассчитывать люди до 35 лет с высшим или средним профессиональным образованием, работающие в организациях АПК или крестьянско-фермерских хозяйствах. Отмечается, что изменения затронут сотрудников 42 предприятий.

"Теперь предлагается выплачивать "подъемные" молодым работникам, проживающим не только в сельских населенных пунктах, но и в поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тыс. человек. Это существенное подспорье для молодых специалистов и дополнительный стимул остаться работать именно в нашем регионе", - прокомментировал Куйвашев.