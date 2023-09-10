Спецпредставитель президента РФ сравнил полет кречета с полетом истребителя Су

Сергей Иванов поделился воспоминанием, как выпускал на волю кречетов, которых конфисковали в Москве у контрабандистов, передали в реабилитационный центр, где выхаживали в течение года

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сравнил полет кречета, птицы из семейства соколиных, с полетом истребителя Су. Иванов говорил об этом в воскресенье на международном форуме "День сокола", который проходит во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума.

На форуме Иванов поделился воспоминанием о том, как он выпускал на волю кречетов, которых конфисковали в Москве у контрабандистов, передали в подмосковный реабилитационный центр, где выхаживали в течение года.

"Я хорошо помню 2015 год, когда я приехал на Камчатку выпускать отобранных у контрабандистов в Москве перед отправкой нелегально на Ближний Восток целую партию кречетов <....>. До сих пор помню, как я держал это красивейшее животное в руках, подбросил - и кречет полетел. Причем он не просто полетел - он полетел с такой скоростью! Я как бывший министр обороны могу сравнить это только с Су-34, Су-35 или Су-57, все другие сравнения не подходят", - рассказал Иванов.

Спецпредставитель президента отметил необходимость международного контроля и сотрудничества для сохранения популяции кречетов. Иванов также высказался за легальную цивилизованную торговлю птицами, выразив уверенность, что зарубежные партнеры предпочитают покупать птиц легально.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.