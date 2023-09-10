10 сентября, 07:51

В Минздраве сообщили, что психологи работают в поликлиниках всех регионов

Психологическая помощь доступна гражданам России по ОМС

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Психологи начали работать в поликлиниках всех регионов России, сообщил журналистам первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Абсолютно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в России внедрен новый порядок оказания психиатрической помощи. Все вопросы, касающиеся его действия, находятся на контроле, заметил Фисенко.

Приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения вступил в силу с 1 июля 2023 года. Благодаря документу психологическая помощь стала доступна россиянам в поликлиниках по ОМС. 

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