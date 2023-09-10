ФАДН начал работу по созданию онлайн-переводчика для языков народов России

Руководитель агентства Игорь Баринов отметил, что дискриминация по языковому признаку, в том числе цифровая, является недопустимой

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) инициировало работу по созданию онлайн-переводчика для языков народов России, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов.

"В этом году нашим агентством инициирована работа по созданию онлайн-переводчика для наших языков, на базе Дома народов России создана рабочая группа с участием представителей региональных правительств, учреждений науки. Кроме этого, мы начали работу по внесению символов языков народов России в кириллическую зону международного стандарта Юникод", - сказал он на сессии "Единство в разнообразии: поддержка и развитие русского языка, языков и культуры коренных народов РФ в цифровом пространстве" Восточного экономического форума.

Баринов отметил, что дискриминация по языковому признаку, в том числе цифровая, недопустима, поэтому языкам народов России необходимо обеспечить полноценное функционирование в современном мире. "Нужно признать, что языки нуждаются а цифровизации, для введения которой необходимо наличие для каждого языка базовых цифровых технологий - это стандартный набор символов, клавиатурная раскладка, шрифты, мобильные приложения, локализация программного обеспечения", - пояснил глава ФАДН.

Баринов напомнил, что большую работу по сохранению языков проводят в регионах России. В частности, Якутия реализует масштабный проект по цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках ликвидации цифрового неравенства в отдаленных территориях продолжается цифровизация кочевых школ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.