В соколином центре "Камчатка" появились более 20 птенцов кречета за 2023 год

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в качестве первого индикатора запланировано создание 200 пар поголовья

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. В соколином центре "Камчатка", открывшемся год назад для воспроизводства кречета - наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных, появились 22 птенца. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов во время пленарной сессии Международного форума "День сокола", состоявшегося в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Репродукция, конечно, главное направление, сейчас в центре 105 птиц живет, в рекордно короткие сроки началось воспроизводство, появление потомства у нас в центре - 5 [птенцов] в прошлом году, 17 - в этом году. И это очень хороший показатель, это означает, что все правила соблюдены, и птицы чувствуют себя дома. <…> В качестве первого индикатора запланировано создание 200 пар поголовья, то есть 400 единиц, и нам нужно в четыре раза увеличить поголовье в рамках первого этапа", - сказал Солодов.

Он уточнил, что еще одной задачей центра, которая будет реализовываться после завершения обустройства инфраструктуры, является развитие туристической привлекательности. "В этом году мы заканчиваем строительство дороги и необходимого обустройства площадки. И со следующего года я ставлю задачу, чтобы он стал ведущим туристическим объектом, включая возможность реконструкции соколиной охоты и шоу, которые бы воспроизвели традиции, которые с птицами связаны", - добавил губернатор.

Он обозначил, что совместно с представителями коренных малочисленных народов Камчатки разработан танец сокола по аналогии с традиционным танцем ворона. "Танец сокола - элемент культуры коренных народов с соответствующими движениями, имитирующими движения соколов. И он тоже во всех мероприятиях будет отражен", - сказал Солодов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.