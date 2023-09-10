Мишустин поздравил с 75-летием Игоря Костолевского

Премьер-министр отметил уникальность актера

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 75-летием актера театра и кино народного артиста РФ Игоря Костолевского. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Яркий талант, тонкий психологизм, аристократичность, неподдельная искренность и благородство - это все о вас, уникальном актере. Вы виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох. В каждом образе - Ваша душа, энергетика, обаяние, которые так любят зрители", - говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал артисту вдохновения, радости от новых ролей, а также здоровья и благополучия.

10 сентября 2023 года исполняется 75 лет народному артисту РФ, президенту российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Игорю Костолевскому.

Костолевский широко известен в качестве киноактера. Широкую популярность ему принесла роль декабриста Ивана Анненкова в историко-романтическом фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья" (1975). Среди других известных работ - рядовой Алик Полухин в фильме "Весенний призыв", Евгений Столетов в телесериале "И это все о нем", учитель астрономии Марин Мирою в трагикомедии "Безымянная звезда", археолог в комедии "Гараж", разведчик Андрей Бородин в "Тегеране-43", актер Игорь Волошин в драме "Законный брак", Александр Стрелецкий в телесериале "Триггер". Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы. C 2017 года - президент премии и фестиваля "Золотая маска".