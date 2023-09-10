10 сентября, 08:19

В театре им. Вахтангова заявили, что реставрация "Принцессы Турандот" может занять полгода

Работами по восстановлению памятника-фонтана займутся московские власти, добавил директор учреждения Кирилл Крок

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Восстановление памятника-фонтана "Принцесса Турандот", который накануне у Вахтанговского театра на Арбате повредил вандал, может занять около полугода, предположил в разговоре с корреспондентом ТАСС директор театра Кирилл Крок.

"Думаю, что на это уйдет не менее полугода. Это зависит от московских властей, это не имущество театра", - сказал собеседник агентства.

По его данным, за фонтан отвечает Гормост. "Пьяный человек залез, упал, сломал памятник. Отколовшуюся часть увезли сотрудники Гормоста", - рассказал директор. По его информации, человека, повредившего "Принцессу Турандот", задержала полиция, ему вызывали скорую помощь.

Фонтан "Принцесса Турандот" был установлен у здания Театра им. Вахтангова в 1997 году. Его открытие было приурочено к 75-летию постановки Евгения Вахтангова "Принцесса Турандот" 1922 года. 

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