Экс-глава МИД Австрии Кнайсль посетит места обитания тигров в Приморье

Бывшая министр по делам Европы оказывает помощь центру "Амурский тигр"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль планирует до конца года посетить Лазовский заповедник в Приморье, где обитают амурские тигры, в деле сохранения которых она оказывает помощь центру "Амурский тигр". Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил директор центра Сергей Арамилев.

"Она хотела приехать на ВЭФ и перед этим посетить Лазовский заповедник, но поездка пока не удалась. Она оказывает поддержку нашему центру, помогает в сохранении тигра и сказала нам, что хотела бы успеть до конца года посетить заповедник. Она хочет воочию увидеть, как в России сохраняют тигров, и как они у нас живут", - рассказал Арамилев.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Сегодня экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после Петербургского международного экономического форума.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.