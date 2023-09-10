В ДВФУ открыли первую гибридную лабораторию Дальнего Востока

Схожесть предметных тематик в области экономических наук ШЭМ ДВФУ и ВШМ СПбГУ позволит быстрее перенять опыт преподавателей по реализации дисциплин в гибридном формате и расширить область взаимодействия между вузами

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Первая на Дальнем Востоке гибридная лаборатория открыта в Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ШЭМ ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Она оборудована комплексом современных мультимедийных систем, который позволяет не только проводить занятия очно, но и открывает новые возможности для развития дистанционного образования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Гибридная аудитория создана по предложению и при поддержке банка ВТБ на основе концепции Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ). Ожидается. что схожесть предметных тематик в области экономических наук ШЭМ ДВФУ и ВШМ СПбГУ позволит быстрее перенять опыт преподавателей по реализации дисциплин в гибридном формате, а также расширить область взаимодействия между вузами.

"Благодаря тесному сотрудничеству с банком ВТБ в ДВФУ появилась первая на Дальнем Востоке гибридная аудитория, которая позволит вывести дистанционное образование на принципиально новый уровень. Создание гибридной аудитории это не только инфраструктурное изменение, это перезагрузка подхода к проектированию образовательного процесса и педагогическому дизайну. Активное использование гибридной аудитории позволит охватить новые целевые аудитории, повысить мобильность студентов. В настоящее время это особенно важно для укрепления взаимодействия не только с российскими университетами, но и зарубежными", - подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец, которого процитировали в пресс-службе.

Установленное в новой лаборатории высокотехнологичное оборудование позволяет проводить интерактивные образовательные активности, мероприятия с онлайн-участниками. Аудитория построена по принципам self-service - ее использование требует особой подготовки преподавателей и не предполагает постоянного сопровождения работы со стороны ИТ-службы. В гибридной аудитории уже прошли успешные защиты выпускных работ студентов ДВФУ совместной с Высшей школой экономики двудипломной программы, мероприятия летней школы по городской экономике с подключением онлайн-участников и онлайн-спикеров.

В дальнейшем в ДВФУ планируется развитие концепции гибридного обучения, в том числе это касается реализации дисциплин и сетевых образовательных программ в гибридном формате. Привлечение внешних преподавателей-экспертов и экспертов-практиков позволит повысить качество образования. В этом году благодаря реализуемой в Дальневосточном федеральном университете политике "Восточный вектор" преподаватели Восточного института и Института математики и компьютерных наук будут проводить занятия на базе гибридной аудитории не только студентам ДВФУ, но и студентам вузов-партнеров Азиатско-Тихоокеанского региона. Первыми примут участие вузы Китая и Мьянмы: Чунцинский университет телекоммуникаций, Гуйлиньский политехнический университет, Пекинский университет иностранных языков и Янкогнгский университет иностранных языков в Мьянме.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.