В Москве к мемориалу на Поклонной горе возложили цветы в преддверии антифашистского форума

В мероприятии участвовали представители мэрии города, региональных отделений различных организаций и союзов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественники в преддверии Международного антифашистского форума-2023 возложили цветы к мемориалу "Трагедия народов" на Поклонной горе, символизирующему трагедию людей, переживших войну. Об этом ТАСС сообщили в общероссийской общественной организации "Офицеры России".

"10 сентября в рамках Международного антифашистского форума состоялось возложение к мемориалу "Трагедия народов" на Поклонной горе. В митинге и возложении приняли участие председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николай Махутов, герой России, генерал-майор, председатель общероссийской общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой, герой России, заместитель председателя общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Головашкин", - сказали в организации.

В мероприятии участвовали также представители мэрии Москвы, региональных отделений различных организаций и союзов.

12-13 сентября в Москве пройдет антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма. Форум проводился с 1995 года Международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке правительства РФ, и был посвящен юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне с целью сохранения исторической памяти. Начиная с 2020 года (тогда форум был посвящен 75-летию Великой Победы) соорганизаторами форума также стали "Сильная России" и "Офицеры России".

В ходе пленарного заседания форума будет представлен доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Также будут затронуты вопросы фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма, патриотического воспитания подрастающего поколения и другие. Запланирована видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, в том числе из Белоруссии, Узбекистана, Германии, США, Италии, Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики, Сербии, Македонии, Черногории, Латвии, Израиля, Франции, Финляндии, Турции.

По итогам форума состоится пресс-конференция, на которой озвучат итоговую резолюцию. После перевода на иностранные языки резолюцию направят в посольства зарубежных государств и ООН.