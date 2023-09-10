Шольц считает, что коллеги по G20 нормально отнеслись к его появлению с повязкой на глазу

Большинство участников саммита пожелали ему скорейшего выздоровления, добавил канцлер Германии

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что все участники саммита G20 в Нью-Дели с пониманием отнеслись к его появлению с черной повязкой на правом глазу.

"Все посчитали, что это выглядит очень хорошо", - сказал он в интервью телеканалу Welt. "Большинство [участников] было солидарно и пожелало скорейшего выздоровления", - добавил Шольц.

65-летний политик около недели назад получил травму, упав во время пробежки в Потсдаме. Охранники оказали канцлеру Германии первую помощь. 4 сентября Шольц опубликовал первое фото после травмы. Во время публичных мероприятий он с тех пор ходит с черной повязкой на правом глазу.