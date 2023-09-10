Добровольцы обеспечивают помощь инвалидам на трети избирательных участков в России

В ЦИК уточнили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в РФ 10,4 млн избирателей имеют инвалидность

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Добровольцы и волонтеры на выборах в 2023 году работают на трети избирательных участков страны, помогая избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил член ЦИК России Николай Левичев в информационном центре ЦИК России.

"Растет участие добровольцев, волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью. На сегодня мы фиксируем, что на 16 тыс. избирательных участков - это треть участков - такая мера поддержки в этот единый день голосования уже оказывается", - сказал Левичев.

По данным ЦИК, по состоянию на 1 июля 2023 года в РФ 10,4 млн избирателей имеют инвалидность. По словам Левичева, в настоящее время четыре члена рабочей группы Центральной избирательной комиссии являются членами комиссии по делам инвалидов при президенте РФ. Он отметил, что в дальнейшем при проведении выборов на избирательных участках продолжат активно развивать услуги русского жестового языка, сурдоперевода.