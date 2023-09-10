В СПЧ заявили об отсутствии нареканий к ходу электронного голосования в России

Глава совета Валерий Фадеев напомнил, что ДЭГ в 2023 году проводится в 25 регионах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не имеет нареканий к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России. Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев в информационном центре ЦИК РФ.

Он напомнил, что электронное голосование в этом году проводится в 25 субъектах РФ.

"То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет", - сказал Фадеев.

По его мнению, важно внедрять электронное голосование без суеты. "Это голосование вводится последовательно, очень серьезный подход, без спешки, потому что очень важно спокойно и в рабочем порядке преодолеть скептицизм к новому явлению. И через несколько лет, я думаю, что практически все регионы будут иметь возможность электронного голосования", - отметил Фадеев.