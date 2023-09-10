Чехия направит в Марокко 70 спасателей для поисков пострадавших от землетрясения

Президент Чехии Петр Павел направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с разрушительными последствиями стихийного бедствия

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Чехия направит в Марокко отряд из 70 спасателей, которые подключатся к поискам людей под обломками рухнувших из-за землетрясения зданий. Об этом сообщила министр обороны республики Яна Чернохова.

"Сегодня вечером три спецборта чешской армии с отрядом спасателей из числа чешских пожарных вылетят в пострадавшее от землетрясения Марокко, - сообщила министр в социальной сети X (ранее Twitter). - Катастрофа, постигшая эту страну, к сожалению, обернулась уже тысячами человеческих жертв, и мы с утра субботы изыскиваем пути, чтобы помочь [Марокко]. Желаю коллегам из состава Корпуса пожарных Чехии во время своей миссии спасти как можно больше человеческих жизней".

Представители Корпуса пожарных Чехии уточнили, что в состав отряда войдут 70 опытных спасателей. Как они сообщили, в ближайшие часы в Прагу должна поступить официальная просьба Рабата о помощи в поисках людей под обломками. Тогда спасатели сразу же вылетят в королевство.

Президент Чехии Петр Павел направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с разрушительными последствиями стихийного бедствия.

Король поручил оказать немедленную помощь всем оставшимся без крова. В стране объявлен трехдневный национальный траур. Согласно последним данным МВД, число жертв землетрясения превысило 2 тысячи.

По информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр землетрясения магнитудой 7 находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км.