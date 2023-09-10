Эксперт считает необходимым принять программу ликвидации незнания родного языка среди КМНС

По словам исполнительного директора фонда социального развития "Купол" Людмилы Даниловой, подобная программа существовала в СССР и эффективно работала

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Программу ликвидации незнания родного языка среди коренных малочисленных народов необходимо принять в России, чтобы остановить исчезновение языков. Об этом на сессии "Сохранить нельзя забыть: языки коренных малочисленных народов как основа культурного наследия многонациональной России", которая прошла в рамках Восточного экономического форума на площадке дома "Душа России. Север", сообщила исполнительный директор фонда социального развития "Купол" Людмила Данилова.

"На Чукотке сегодня 80% людей от 0 до 45 лет не владеют родным языком. На самом деле страшно, потому что это проблема не только Чукотки. У нас сегодня многое делается для сохранения языков малочисленных народов, но этого недостаточно. Нужна программа по ликвидации безграмотности или незнания языка среди коренных народов. Эта программа позволит работать со всеми малочисленными народами России, обучать педагогов, писать учебники и многое другое", - сообщила Данилова.

Эксперт пояснила, что подобная программа была в СССР и работала эффективно. "Мало кто помнит, что тогда эта программа включала в себя не только ликвидацию безграмотности русского языка, но и второго, родного языка. Тогда в стране было 60% безграмотных, и с помощью программы проблему удалось решить", - отметила Данилова.

В "Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения" ЮНЕСКО, вошли 78 языков, используемых на территории России.

Фонд социального развития "Купол" создали в 2009 году на Чукотке. Организация занимается социальными проектами, в том числе в сфере сохранения языков коренных жителей Дальнего Востока.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.