Полиция Нидерландов задержала 500 экоактивистов, вновь перекрывших дорогу в Гааге

Они требуют прекратить субсидировать сектора экономики, предприятия которых добывают и используют ископаемое топливо

ГААГА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек были задержаны в ходе очередного протеста в Гааге экологических активистов из организации Extinction Rebellion, требующих от правительства прекратить субсидировать сектора экономики, предприятия которых добывают и используют ископаемое топливо. Об этом сообщила полиция Нидерландов.

"Второй день подряд мы вынуждены были вмешаться после того, как активисты перекрыли трассу А12 [соединяющую Гаагу с другими крупными голландскими городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом], - говорится в сообщении блюстителей порядка. - Сегодня мы задержали около 500 человек, нарушивших закон об общественных собраниях. В дополнение ряд активистов был задержан за другие уголовные преступления, такие как препятствование полицейской работе".

В правоохранительных органах подчеркнули, что пытались до начала задержаний вывести из толпы детей с их сопровождающими. Однако четверо несовершеннолетних все же оказались среди задержанных.

Днем ранее аналогичная демонстрация привела к задержанию более 2,4 тыс. человек. В обоих случаях активистов не доставляли в полицейские участки, а просто отвозили в автобусах на окраину города и отпускали. К настоящему времени трасса открыта для движения.

Ранее Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будет прекращено субсидирование. Предыдущие акции на магистрали также выливались в задержания сотен человек. Руководство Гааги осудило действия активистов и выразило особую обеспокоенность тем, что предстоящие протесты приходятся на рабочие дни, когда движение гораздо более оживленное. Для акции предложена альтернативная локация, однако демонстранты не считают ее подходящей.

Голландское правительство неоднократно заявляло, что хочет отказаться от инвестиций в ископаемое топливо, однако конкретных планов пока так и не представило. Согласно докладу, совместно подготовленному голландскими экологическими организациями Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти Нидерландов ежегодно направляют €37,5 млрд субсидий в сектора экономики, использующие ископаемое топливо.