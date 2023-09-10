МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Как сообщили в ведомстве, с начала избирательной кампании поступило порядка 2 тыс. сообщений о правонарушениях, возбуждено шесть уголовных дел

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нарушения, которые способны повлиять на итоги выборов в России, не были зарегистрированы. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Михаил Давыдов.

"С 8 сентября на обеспечение правопорядка задействовалось порядка 114,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел. <…> Хотел бы отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано", - сказал он.

Давыдов также отметил, что с начала избирательной кампании ведомством зарегистрировано порядка 2 тыс. сообщений о правонарушениях, возбуждено шесть уголовных дел.

"На сегодня по состоянию на 16:00 [мск] в МВД поступило 183 сообщения о нарушениях, связанных с проведением выборов. Если вести речь с начала избирательной кампании, то таких сообщений было зарегистрировано около 2 тыс. Возбуждено шесть уголовных дел, это по таким статьям, как 207 УК РФ (заведомо ложные сообщения об акте терроризма), 167 УК РФ (повреждение имущества)", - добавил Давыдов.

Кроме того, по его словам, в новых регионах ведомством зарегистрированы попытки подрывов и обстрелов избирательных участков.

"В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами, связанными с новыми территориями. Это и обстрелы [как] избирательных участков, так и прилегающей территории. Это установка специальных устройств, это и попытки подрывов как самодельными взрывными устройствами, так и БПЛА", - заключил он.