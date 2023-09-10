Глава МВД Франции предупредил о риске терактов, подобных произошедшим в 2015 году в Париже

Как считает Жеральд Дарманен, происходящее в Афганистане, Леванте и Африке создает предпосылки для возникновения такой угрозы

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что его ведомство видит риск терактов, сопоставимых с произошедшими в ноябре 2015 года в Париже.

"Мы долго думали, что "Батаклан" [концертный зал, где погибло больше всего людей во время терактов 2015 года] не может повториться", - сказал Дарманен в эфире телеканала France 2.

По его словам, происходящее в Афганистане, Леванте (странах восточной части Средиземного моря) и Африке создает предпосылки для возникновения такой угрозы, и "это вызывает беспокойство". Дарманен утверждает, что это связано с тем, что Франция и США сокращают свое присутствие в этих регионах.

Министр подчеркнул, что сейчас французские силовики каждые два месяца предотвращают по террористической атаке. Около 5,8 тыс. человек числятся в базах данных МВД как лица, которые могут быть склонны к совершению терактов, уточнил Дарманен.

Серия терактов

13 ноября 2015 года в нескольких округах Парижа боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершили серию терактов. Сначала взрывы прогремели около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии.

Одновременно террористы захватили около ста заложников в "Батаклане", где выступала американская группа Eagles of Death Metal. После этого террористы предприняли атаки на кафе, открыв огонь по посетителям на открытых террасах. Всего от рук боевиков погибли 130 человек, более 430 человек были ранены.

После девяти месяцев слушаний в июне 2022 года суд Франции признал 19 обвиняемых по делу о терактах виновными в терроризме, один осужден за соучастие в мошенничестве. Главный обвиняемый, 32-летний Салах Абдеслам, был приговорен к пожизненному сроку. Он единственный из организаторов теракта, оставшийся в живых. Остальные приговорены к различным срокам заключения: от пожизненного до 18 лет лишения свободы.