В России дистанционно проголосовали два избирателя старше 100 лет

Как отметил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, "это система абсолютно для всех возрастов избирателей"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - это система для всех возрастов, в этом году дистанционного проголосовали два россиянина старше 100 лет. Об этом сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов в информационном центре ЦИК РФ.

"Очень часто система ДЭГ воспринимается как некая новация скорее для молодежи, для людей, привыкших жить со смартфонами. И мы посмотрели, какого возраста люди у нас голосуют в системе ДЭГ. Оказалось, что у нас довольно много избирателей старше 80 лет, у нас довольно много избирателей старше 90 лет. И абсолютный рекорд - в этом году в федеральной системе ДЭГ заявки на участие подали два избирателя старше 100 лет. Оба избирателя старше 100 лет уже проголосовали", - сказал Артамонов.

Он добавил, что в связи с этим можно с уверенностью говорить, что система электронного голосования - это не просто система для молодежи, привыкшей жить со смартфонами, "это система абсолютно для всех возрастов избирателей".