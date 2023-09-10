Байден считает самой главной угрозой глобальное потепление

По мнению американского лидера, эта угроза "даже более пугающая, чем ядерная война"

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Глобальное потепление, а не возможность ядерной войны можно назвать самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Ханое.

"Единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, - это глобальное потепление. [Повышение температуры] на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой. Пути назад не будет", - отметил американский лидер.

Байден также заявил, что на саммите Группы двадцати, который проходил в Нью-Дели, все участники "были обеспокоены глобальным потеплением". "Поймите, это проблема", - добавил президент США.

В декабре 2015 года по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 193 члена всемирной организации, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и Евросоюз поддержали Парижское соглашение по климату. Цель документа не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и сделать все возможное, чтобы удержать рост на отметке 1,5 градуса. Ученые полагают, что более значительное потепление может привести к необратимым последствиям для экологии. По данным Всемирной метеорологической организации ООН, средняя температура в 2022 году была на 1,15 градуса (1,02 - 1,27 градуса) выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах.