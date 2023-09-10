Нетаньяху: израильские паломники на Украине сами должны позаботиться о своей безопасности

Как считает премьер-министр Израиля, они должны действовать ответственно

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израильские паломники, планирующие в ближайшее время посетить иудейские святыни на Украине, сами будут нести ответственность за свою безопасность. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Израильские граждане, которые путешествуют на Украину, должны действовать ответственно относительно своих поездок в настоящее время. Святой [Бог] не всегда защищал нас как на украинской земле, так в других европейских землях", - заявил израильский премьер, слова которого распространила правительственная пресс-служба.

"Должно быть понимание, что в Государстве Израиль, когда на нас падают ракеты, граждане заходят в убежища и защита есть. Там же [на Украине] нет ни убежищ, ни защиты", - предупредил Нетаньяху.

В конце августа МИД Израиля в очередной раз рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий. Особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов, которые могут пожелать посетить свои святыни на украинской территории по случаю еврейского Нового года, отмечаемого в сентябре.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.