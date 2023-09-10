Следователь разрешил Блиновской выйти из дома и проголосовать на выборах

Ей смягчили меру пресечения "для реализации ее конституционного права"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственные органы разрешили блогеру Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов, выйти из дома и проголосовать на выборах мэра столицы в одной из московских школ. Как уточнила ТАСС ее адвокат Наталья Сальникова, следствие смягчило блогеру меру пресечения "для реализации ее конституционного права".

"С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это [была] не прогулка", - прокомментировала адвокат агентству появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что блогер вышла из-под домашнего ареста для прогулки по столице.

Под домашним арестом Блиновская находится в доме в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья. Срок меры пресечения в последний раз продлевался ей судом до конца октября этого года. Ей также запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.