10 сентября, 16:59

Следователь разрешил Блиновской выйти из дома и проголосовать на выборах

Ей смягчили меру пресечения "для реализации ее конституционного права"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственные органы разрешили блогеру Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов, выйти из дома и проголосовать на выборах мэра столицы в одной из московских школ. Как уточнила ТАСС ее адвокат Наталья Сальникова, следствие смягчило блогеру меру пресечения "для реализации ее конституционного права".

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"С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это [была] не прогулка", - прокомментировала адвокат агентству появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что блогер вышла из-под домашнего ареста для прогулки по столице.

Под домашним арестом Блиновская находится в доме в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья. Срок меры пресечения в последний раз продлевался ей судом до конца октября этого года. Ей также запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя. 

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