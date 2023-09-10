Комиссия Думы зафиксировала попытки СМИ-иноагентов расширить свою аудиторию перед выборами

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что комиссия зафиксировала "активную работу по дискредитации текущей избирательной кампании со стороны уже государственного Агентства США по глобальным медиа, куда входят СМИ-иноагенты "Радио Свобода" и "Голос Америки"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 30 средств массовой информации, признанных в РФ иноагентами, пытались расширить свою аудиторию в предвыборный период, в том числе для распространения нужной им информации перед выборами президента РФ в марте 2024 года. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"В июне текущего года около 30 СМИ-иноагентов вступили в коммуникацию с западными крупными компаниями - Apple, Youtube, Twitter, Microsoft, Google и Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) - для проработки вопроса о беспрепятственном распространении <…> своего ядовитого контента на российскую аудиторию в предвыборный период, в том числе в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года", - отметил Пискарев, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Он подчеркнул, что комиссия зафиксировала "активную работу по дискредитации текущей избирательной кампании со стороны уже государственного Агентства США по глобальным медиа (USAGM), куда входят СМИ-иноагенты "Радио Свобода" и "Голос Америки". "Кроме изготовления и разгона фейковой информации, в конце июля 2023 года в Черногории названное американское агентство с привлечением инструкторов из Германии и Англии провело тренинг для российских журналистов, находящихся, как они сами называют, "в изгнании", по распространению нужного их заказчикам грязного контента среди населения нашей страны, в том числе через соцсети", - отметил Пискарев.

Ранее в июле Пискарев сообщал о том, что комиссия зафиксировала данные о подготовке провокаций на избирательных участках в новых регионах РФ "с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ". "Информация была доведена Центральной избирательной комиссией до сведения председателей избирательных комиссий субъектов РФ. И провокации удалось пресечь и не допустить", - отметил депутат в информационном центре ЦИК РФ.