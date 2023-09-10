Роскомнадзор с начала СВО заблокировал более 190 тыс. материалов с фейками

Также был ограничен доступ более чем к 31 тыс. материалов с призывами к проведению незаконных массовых протестных акций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала специальной военной операции заблокировал более 190 тыс. материалов с фейковой информацией в сети. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

"После начала СВО <…> внушительными цифрами характеризуется работа по борьбе с фейковой информацией - за аналогичный период ограничен доступ к более чем 192 тыс. материалов с заведомо недостоверными сведениями", - сказал он.

Кроме того, был ограничен доступ более чем к 31 тыс. материалов с призывами к проведению незаконных массовых протестных акций.